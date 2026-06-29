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Penjelasan Polri soal Penyelundupan Sabu-Sabu 325 Kg Senilai Rp 585 M di Aceh

Penjelasan Polri soal Penyelundupan Sabu-Sabu 325 Kg Senilai Rp 585 M di Aceh
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Barang bukti Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang digagalkan edarnya berupa 325 kilogram narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia. (ANTARA/HO-Polri)

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan penyelundupan 325 kilogram sabu-sabu yang digagalkan di Aceh diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia.

Narkoba bernilai ratusan miliar itu diselundupkan melalui perairan Aceh oleh dua tersangka yang diduga terlibat dalam distribusi barang haram tersebut.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan dilakukan tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba, Tim 1 Satgas NIC, Bea Cukai Kantor Wilayah Aceh, dan Bea Cukai Lhokseumawe berdasarkan hasil penyelidikan sejak awal Mei 2026.

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Dalam operasi pada 23 Juni 2026, petugas menangkap JF yang diduga berperan sebagai tekong dan Z yang diduga bertugas mengendalikan pengangkutan di darat.

Keduanya diamankan setelah mobil Honda HR-V berkelir hitam yang membawa sabu-sabu diadang petugas di kawasan Blang Mangat, Lhokseumawe.

Petugas menyita 325 bungkus sabu-sabu berkemasan teh China yang dikemas dalam 13 karung, satu unit mobil Honda HR-V, satu kapal jenis oskadon, serta sejumlah telepon seluler yang diduga digunakan untuk komunikasi jaringan.

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Berdasarkan hasil penyidikan awal, sabu-sabu tersebut dijemput menggunakan kapal nelayan di titik sekitar 120 mil laut perbatasan Indonesia-Thailand melalui metode ship to ship dengan kapal asing sebelum dibawa menuju pesisir Aceh.

"Dari hasil interogasi terhadap pelaku didapatkan dua nama yang diduga sebagai pengendali yaitu MJ dan MHL," kata Eko,, Minggu (28/6/2026).

Bareskrim Polri sebut penyelundupan 325 kilogram sabu-sabu yang digagalkan di Aceh diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia.

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