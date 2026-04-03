Penjelasan PSSI Mengenai Kisruh Pemain Diaspora Indonesia yang Berlaga di Liga Belanda

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengungkapkan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan sah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Hal tersebut sekaligus menjawab keraguan beberapa pemain diaspora yang kini tengah merumput di kompetisi Liga Belanda.

Ketua Badan Timnas Sumardji mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eredivisie telah menjalani proses sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.

Seluruh pemain yang bermain di skuad Garuda semata-mata merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap Tanah Air.

“Seluruh pemain keturunan yang telah membela Timnas Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia.”

“Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air,” ujar Sumardji.

Pria asal Nganjuk itu menegaskan bahwa persoalan yang kini dihadapi para pemain dan klub, merupakan hal teknis administrasi yang berkaitan dengan peraturan di Belanda.

Alumni Secapa Polri 2001 itu memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi status para pemain untuk Indonesia.