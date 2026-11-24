jpnn.com - SERANG – Puluhan pekerja PT Fonusa Agung Mulia (FAM) menjadi korban kebakaran pabrik permen milik perusahaan tersebut di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu, 21 November 2026.

Manajemen PT FAM berkomitmen memenuhi seluruh hak pekerja yang menjadi korban kebakaran.

"Pemenuhan hak tersebut meliputi pembayaran gaji, santunan sementara, pesangon, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2027 di luar manfaat BPJS Ketenagakerjaan," kata CEO PT FAM Steven Wijaya saat menemui keluarga korban yang turut dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, di Serang, Senin (23/11).

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi.

"Saya pribadi benar-benar mohon maaf atas musibah yang menimpa kita ini semua. Dan saya sangat-sangat berduka buat seluruh keluarga karyawan dan keluarga," kata Steven.

Dia menjelaskan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh hak sesuai ketentuan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), antara lain santunan kematian sebesar 48 kali upah, beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak hingga perguruan tinggi, biaya pengobatan bagi korban selamat, serta biaya pemakaman.

Menurut Steven, nominal santunan yang diterima setiap ahli waris akan berbeda, karena disesuaikan dengan besaran upah dan masa kerja masing-masing karyawan.

"Kalau bekerjanya sudah lebih lama, gajinya sudah bertambah, sehingga angkanya itu bisa lebih lagi, bahkan daripada yang tadi disampaikan, karena disesuaikan dengan masa kerja masing-masing karyawan," ujarnya.