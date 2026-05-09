Penjelasan Ressa Rossano Soal Ketidakhadiran Denada Saat Pernikahannya

jpnn.com, JAKARTA - Anak Denada, Ressa Rossano baru saja menikah dengan perempuan bernama Fita di Banyuwangi, Jawa Timur.

Akan tetapi, Denada dikabarkan tidak hadir saat pernikahan Ressa Rossano dan Fita.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ressa Rossano saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

"Ya (Denada tidak hadir)," kata Ressa Rossano.

Pria berusia 24 tahun itu mengaku sudah memberi tahu soal pernikahannya kepada Denada.

Namun, Denada yang tengah berada di luar negeri tidak bisa menghadiri pernikahan Ressa Rossano dan Fita.

"Ibu lagi di Singapura, Ressa (nikah) di Banyuwangi," jelasnya.

Ressa Rossano menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Denada.