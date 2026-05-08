Penjelasan Richard Lee soal Datangi Gereja seusai Menjadi Mualaf

jpnn.com, JAKARTA - Dokter kecantikan sekaligus kreator konten, Richard Lee membantah isu yang menyebut dirinya datang ke gereja untuk beribadah setelah memutuskan menjadi mualaf.

Richard, melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu memberikan penjelasan dalam tayangan kanal CumiCumi di YouTube yang dikutip pada Jumat (8/5).

Menurut Abdul, kedatangan Richard Lee ke gereja semata-mata untuk memenuhi undangan memberikan motivasi.

“Richard Lee datang untuk memberi motivasi, bukan beribadah,” ujar Abdul.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas undangan Pendeta Gilbert Lumoindong dan tidak berkaitan dengan aktivitas ibadah.

Abdul juga membantah tudingan yang menyebut Richard Lee mengajak istrinya, Reni Effendi, untuk beribadah di gereja.

“Istri Richard bukan penganut Kristen atau Katolik,” katanya.

Selain itu, pihak Richard Lee menegaskan persoalan keyakinan merupakan urusan pribadi yang tidak seharusnya diperdebatkan di ruang publik.