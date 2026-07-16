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Penjelasan Ruben Onsu Soal Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

Penjelasan Ruben Onsu Soal Sidang Gugatan Hak Asuh Anak
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Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan pernyataan resmi terkait sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (15/7).

Dia menyebutkan bahwa sidang kali ini masih dalam tahap pemeriksaan legal standing

"Agenda sidang adalah pemeriksaan legal standing (kedudukan hukum para pihak) beserta kuasa hukumnya," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (15/7).

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Menurutnya, setelah pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, Majelis Hakim akan menetapkan bahwa perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi serta menunjuk mediator dalam perkara ini," lanjut Ruben Onsu.

Mantan suami Sarwendah itu menyebut seharusnya hal tersebut sudah dijelaskan oleh tim lawyer.

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"Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan kalian hari ini tentang sidang pertama. InsyaAllah semoga yang terbaik. Terima kasih semua," tutup Ruben Onsu.

Diketahui, perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwendah terkait hak asuh anak memasuki babak baru.

Presenter Ruben Onsu menyampaikan pernyataan resmi terkait sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (15/7).

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