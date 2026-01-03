Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Hal tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Hanya teman," kata Safa Marwah.

Perempuan berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan dirinya jarang bertemu dengan Ridwan Kamil.

Selama 5 tahun kenal, Safa Marwah mengeklaim hanya dua kali berjumpa dengan mantan gubernur Jawa Barat itu.

"Selama 5 tahun, hanya 2 kali bertemu," tegasnya.

Menurutnya, perjumpaan dirinya dengan Ridwan Kamil menyangkut kegiatan partai dan program bantuan UMKM.

Safa Marwah mengaku menerima job berupa endorsement dari pihak Ridwan Kamil.