menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil

Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil

Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Hal tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Hanya teman," kata Safa Marwah.

Baca Juga:

Perempuan berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan dirinya jarang bertemu dengan Ridwan Kamil.

Selama 5 tahun kenal, Safa Marwah mengeklaim hanya dua kali berjumpa dengan mantan gubernur Jawa Barat itu.

"Selama 5 tahun, hanya 2 kali bertemu," tegasnya.

Baca Juga:

Menurutnya, perjumpaan dirinya dengan Ridwan Kamil menyangkut kegiatan partai dan program bantuan UMKM.

Safa Marwah mengaku menerima job berupa endorsement dari pihak Ridwan Kamil.

Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI