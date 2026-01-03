Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil
Sabtu, 03 Januari 2026 – 06:16 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.
Hal tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.
"Hanya teman," kata Safa Marwah.
Perempuan berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan dirinya jarang bertemu dengan Ridwan Kamil.
Selama 5 tahun kenal, Safa Marwah mengeklaim hanya dua kali berjumpa dengan mantan gubernur Jawa Barat itu.
"Selama 5 tahun, hanya 2 kali bertemu," tegasnya.
Baca Juga:
Menurutnya, perjumpaan dirinya dengan Ridwan Kamil menyangkut kegiatan partai dan program bantuan UMKM.
Safa Marwah mengaku menerima job berupa endorsement dari pihak Ridwan Kamil.
Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Mengaku Teman, Safa Marwah Hanya 2 Kali Bertemu Ridwan Kamil
- Atalia Praratya: Alhamdulillah Semua Sepakat Berpisah
- Hari Ini, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kembali Digelar
- 3 Berita Artis Terheboh: Agnez Mo Mangkir, Fakta Terbaru Proses Cerai Ridwan Kamil Diungkap
- Sidang Cerai Ridwan Kamil & Atalia Praratya Digelar Kembali Besok, Ini Agendanya
- Fakta Terbaru Terkait Proses Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya