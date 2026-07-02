Penjelasan soal Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan, karena video yang beredar letak koeperasi tersebut jauh dari pemukiman warga.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan dari sekira 20 ribu koperasi hanya sekitar 10 unit yang lokasinya kurang ideal.

"Kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 dari 30 ribu yang sedang dibangun," kata Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/7).

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Ferry menilai dari temuan masyarakat hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan program.

Karena itu, Ferry menegaskan hal itu tidak dapat dijadikan gambaran umum pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, Ferry menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

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Ferry berjanji akan berkoordinasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk mencari solusi dari lokasi Koperasi Merah Putih tersebut.

“Kami akan pikirkan, kami akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," katanya.