menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Penjelasan soal Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih

Penjelasan soal Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih

Penjelasan soal Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024). Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan, karena video yang beredar letak koeperasi tersebut jauh dari pemukiman warga.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan dari sekira 20 ribu koperasi hanya sekitar 10 unit yang lokasinya kurang ideal.

"Kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 dari 30 ribu yang sedang dibangun," kata Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga:

Ferry menilai dari temuan masyarakat hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan program.

Karena itu, Ferry menegaskan hal itu tidak dapat dijadikan gambaran umum pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, Ferry menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga:

Ferry berjanji akan berkoordinasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk mencari solusi dari lokasi Koperasi Merah Putih tersebut.

“Kami akan pikirkan, kami akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," katanya.

Lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan, karena video yang beredar letak koeperasi tersebut jauh dari pemukiman warga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI