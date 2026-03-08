Penjelasan soal Pemotongan THR Pegawai Swasta
jpnn.com, JAKARTA - Publik menyoroti potongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai di sektor swasta.
Hal ini berbanding terbalik bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah mengedepankan prinsip adil.
“Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair,” kata Purbaya dikutip Minggu (8/3).
Purbaya menjelaskan kebijakan pajak THR bagi ASN ditanggung negara lantaran mereka bekerja di instansi pemerintahan.
Maka dari itu, bagi pegawai di sektor swasta, Purbaya menyarankan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan perusahaan masing-masing.
“Untuk ASN ditanggung kan (pemerintah) bosnya. Jadi, kalau swasta protes, protes ke bosnya,” tambah dia.
Purbaya juga mengaku sulit adanya wacana perubahan kebijakan pajak THR ditanggung pemerintah bagi sektor swasta.
