Penjelasan Suami Wardatina Mawa Soal Video Syur Bareng Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi, suami kreator konten Wardatina Mawa, secara terbuka menanggapi isu rekaman CCTV berisi video syur dirinya dan Inara Rusli.

Dalam podcast dr. Richard Lee di YouTube, Fahmi menegaskan bahwa rekaman video intim dirinya bersama Inara bukanlah bukti perselingkuhan.

Dia menyatakan bahwa momen dalam rekaman itu terjadi setelah dirinya dan Inara resmi menikah.

“Kami sudah menikah saat itu, jadi aku tidak menganggap itu dosa atau zina,” ujar Fahmi, dikutip pada Kamis (27/11).

Dia menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Inara berlangsung pada Agustus 2025, sehingga segala aktivitas setelah tanggal itu menurutnya sah secara agama.

Pernyataan ini disampaikan Fahmi untuk meluruskan anggapan publik yang menudingnya merebut istri orang atau melakukan perbuatan terlarang.

Fahmi juga menyoroti asal-usul rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, video itu terekam dari kamera di lantai tiga rumah pribadi Inara, yang disebutnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu.

Hal itu membuatnya mempertanyakan siapa pihak yang menyebarkannya. Dia menduga rekaman tersebut dibocorkan oleh seseorang yang sangat dekat dengan Inara.