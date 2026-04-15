Penjelasan Teuku Rassya soal Isu Tamara Bleszynski Hanya Tamu di Pernikahan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor muda Teuku Rassya angkat bicara terkait isu yang menyeret nama ibunya, Tamara Bleszynski, dalam pernikahannya dengan Cleantha Islan.

Dia menegaskan bahwa tidak pernah menempatkan sang ibu hanya sebagai tamu dalam acara bahagianya tersebut.

Klarifikasi itu disampaikan Rassya melalui unggahan panjang di Instagram pada Selasa (14/4), menyusul spekulasi warganet soal kehadiran Tamara yang disebut hanya sebagai tamu dengan dresscode hitam di resepsi.

“Mana mungkin terlintas untuk ngundang ibu sendiri sebagai tamu?” tulis Rassya dalam unggahannya.

Dalam penjelasannya, Rassya turut menyertakan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, rundown acara, hingga proses pembuatan busana untuk sang ibu.

Dia menambahkan, dalam rundown prosesi adat saat akad, Tamara justru ditempatkan di urutan pertama sebagai orang tua untuk prosesi sungkeman.

Sementara pada acara resepsi, Tamara dijadwalkan berjalan bersama anggota keluarga inti lainnya, termasuk Kenzou, sebagai bagian dari keluarga besar pengantin.

Menurut Rassya, hal tersebut menjadi bukti bahwa sang ibu memiliki peran penting dalam seluruh rangkaian acara pernikahannya.