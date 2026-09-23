Penjelasan Wika Salim Soal Rencana Nikah dengan Max Adam

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Max Adam.

Saat dikonfirmasi awak media terkait kabar tersebut, dia mengatakan hingga kini belum menentukan jadwal pernikahan.

“Sebetulnya ngalir sih, kalau sekarang, ya enggak ada yang ditargetkan. Ya penginnya sih, memang sesuai keinginan gitu. Tapi kalau untuk target, harus tanggal segini, harus bulan ini, sampai sekarang sebetulnya belum ada,” kata Wika Salim di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9).

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Pemilik nama asli Wika Febrina Putri itu mengungkapkan dirinya dan Max Adam sebelumnya sempat memiliki rencana untuk menikah pada tahun ini.

Namun, rencana tersebut belum bisa diwujudkan karena keduanya masih memiliki satu prioritas yang ingin diselesaikan terlebih dahulu.

Prioritas yang dimaksud ternyata berkaitan dengan rumah yang tengah dipersiapkan Wika Salim dan Max Adam.

“Rumah. Kan aku sebenarnya udah pernah dibahas juga, emang sama dia tuh kami lagi siapin rumah dulu,” ungkap pelantun Lagu Ngutang tersebut.

Menurut Wika Salim, pembangunan rumah tersebut kini sudah mencapai sekitar 85 persen.