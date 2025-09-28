Penjelaskan Lengkap soal Agus Suparmanto Terpilih Sebagai Ketum PPP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PPP Thobahul Aftoni mengatakan Agus Suparmanto telah terpilih menjadi ketua umum partai berlambanb Kakbah periode 2025-2030.

Aftoni menjelaskan, Agus Suparmanto terpilih menjadi ketua umum lantaran calon ketua umum lainnya, yakni Mardiono tidak kembali ke arena Muktamar hingga pemilihan berlangsung.

"Maka Muktamirin Memilih Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum tunggal untuk ditetapkan secara Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030," ujar Aftoni dalam keterangannya, Minggu (28/9).

"Selamat untuk Agus Suparmanto dan Selamat untuk para Muktamirin. Saatnya songsong kebangkitan PPP menuju Pemilu 2029 yang akan datang," tambahnya.

Dia menjelaskan, calon ketua umum PPP sudah Meninggalkan arena setelah pembukaan muktamar. Ia menduga karena banyaknya gelombang penolakan.

"Mungkin karena sudah merasa gelombang penolakan dari mayoritaas Muktamirin begitu kencang," katanya.

Aftoni menuturkan, para muktamirin meyoraki Mardiono saat melakukan sambutan pidato. Bahkan kata dia, ada peserta yang berteriak agar Mardino melepas jabatannya.

"Itulah yang menyebabkan Mardiono memilih meninggalkan arena muktamar setelah paripurna. Padahal persidangan masih berlanjut ke paripurna berikutnya yaitu laporan pertanggung jawaban (LPJ) hingga pemilihan ketua umum," jelasnya.