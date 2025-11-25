Penjual di E-commerce Makin Paham soal Biaya Platform sebagai Investasi
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat, pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituntut untuk terus beradaptasi dengan memanfaatkan strategi penjualan.
Direktur Eksekutif Katadata Insight Center Fakhridho Susilo mengungkapkan hasil riset KIC melihat penjual (seller) bisnis online kini tidak lagi menganggap biaya platform sebagai beban.
Hal itu terungkap dari riset Katadata Insight Center (KIC) bertajuk 'Biaya Tambahan dan Strategi Penjualan: Membaca Suara Seller E-Commerce'.
"Sejumlah seller mulai memandang biaya administrasi dan komponen biaya lainnya sebagai bagian dari investasi yang berpotensi meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis UMKM," kata Fakhridho.
Adapun riset ini dilakukan dengan mixed-method pada periode 19 September–9 Oktober 2025. Diawali dengan survei kuantitatif secara online terhadap 602 seller kategori UMKM yang sudah berjualan minimal 1 tahun, survei dilanjutkan dengan wawancara mendalam (In-Depth Interview/IDI).
Selain itu, temuan KIC menyebut memiliki pemahaman tentang struktur biaya yang ada di platform.
Menurut Fakhridho, komponen biaya e-commerce yang paling banyak diketahui para penjual adalah admin fee/komisi (41,5%).
Setelah itu, payment fee (34,2%), biaya ongkos kirim subsidi (29,1%), diskon/promo (13,8%), biaya operasional tambahan (9,3%), biaya iklan/ads (7,3%), biaya kampanye/campaign (1,3%), dan lainnya (21,1%).
Di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat, pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituntut untuk terus beradaptasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global Lewat Kegiatan Ini
- Arief Rahman Prasetyo, Pendiri Dreamstory hingga Dikenal di Pasar Dalam Negeri
- Wisata Pantai dan Pusat Bisnis Menyatu di CBD Beachwalk PIK2
- Pertumbuhan YTD Lebih dari 80%, PT UOB Asset Management Indonesia Raih Rekor AUM
- Bea Cukai Buka Peluang Ekspor untuk Pelaku Usaha di Daerah Lewat Program CVC
- Bea Cukai Jatim II Terbitkan Izin Fasilitas Berikat untuk Perusahaan Tekstil di Nganjuk