Penjual Kopi di Kelapa Gading Kena Tipu, Sepeda Motor Raib

jpnn.com, KELAPA GADING - Seorang pedagang kopi berinisial HRN (61) menjadi korban penipuan setelah sepeda motornya dibawa kabur pria yang mengaku kehabisan bensin. Pelaku disebut meminjam kendaraan tersebut dengan alasan hendak membeli bensin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu siang.

“Kami tengah mengejar pelaku dan mengumpulkan keterangan serta rekaman kamera yang ada di lokasi,” kata Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu siang pukul 11.30 WIB dan korban terus menunggu pelaku datang kembali setelah meminjam motor korban.

“Sadar menjadi korban penipuan, korban langsung melapor ke Polsek Kelapa Gading. Korban ini kehilangan satu unit sepeda motor,” kata dia.

Setelah menerima laporan, piket Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading langsung melakukan cek tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi.

“Kami memeriksa sejumlah kamera pengintai yang ada di lokasi kejadian untuk memastikan pelaku. Kami masih dalam proses penyelidikan,”kata dia.

Sebelumnya korban HRN sedang berjualan di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor dan tempat menjajakan kopi. Saat berjualan, pelaku datang menggunakan sepeda motor.

Pelaku ini meminta tolong dan mengaku kehabisan bensin dan meminjam motor pedagang kopi untuk membeli bensin.