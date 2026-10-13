Penjual Lahan Hutan Ilegal Lawan Penyidik Polda Riau Lewat Praperadilan, Begini Hasilnya
jpnn.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan jual-beli lahan kawasan hutan secara ilegal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berinisial AA menggugat penyidik Polda Riau melalui praperadilan.
Upaya AA tersebut kandas karena Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memutuskan untuk menolak gugatannya.
Hal tersebut berdasarkan putusan PN Pekanbaru yang dibacakan hakim tunggal Aziz Muslim pada Senin (12/10/2026).
Menanggapi putusan hakim tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan menyatakan akan melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara yang ditanganinya.
"Gugatan pemohon (tersangka AA, red) ditolak oleh hakim,” kata Kombes Ade, Selasa (13/10).
Menurut Ade, penyidik kini melanjutkan proses penyidikan hingga pemberkasan perkara rampung.
"Penyidikan lanjut terus,” tegas Kombes Ade.
Untuk diketahui, gugatan praperadilan itu terdaftar di PN Pekanbaru pada 18 September 2026 dengan nomor perkara 22/Pid.Pra/2026/PN Pbr. AA menggugat Direktur Reskrimsus Polda Riau C.q penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro merespons putusan PN Pekanbaru terkait permohonan praperadilan dari AA tersangka kasus jual beli lahan.
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