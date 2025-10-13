menu
Penjualan Jaecoo pada September Turun, Sinyal Tantangan Awal

Jaecoo Indonesia mengumumkan harga J7 all wheel drive (AWD) dan J7 SHS (Super Hybrid System) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil Jaecoo di Indonesia mengalami penurunan pada September 2025, setelah sempat mencatat lonjakan distribusi pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel Jaecoo turun dari 290 unit pada Agustus menjadi 174 unit pada September 2025.

Penurunan juga terjadi pada sisi distribusi ke diler (wholesales), dari 318 unit pada Agustus menjadi 202 unit pada September.

Sejak pertama kali tercatat pada Juni hingga September 2025, Jaecoo baru membukukan total 640 unit distribusi dan 464 unit penjualan ritel.

Dengan capaian angka yang relatif kecil, mungkin masih wajar bagi Jaecoo yang terbilang baru di pasar SUV premium Indonesia.

Namun, tren penjualan yang fluktuatif menunjukkan tantangan nyata bagi Jaecoo dalam membangun jaringan distribusi, memperluas kepercayaan konsumen, serta bersaing dengan merek mapan lain.

Dengan performa awal yang masih naik turun, langkah Jaecoo pada sisa tahun ini bakal menjadi sorotan.

Artinya, seberapa kuat mereka bertahan di pasar otomotif Indonesia yang kompetitif? (rdo/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

