Penjualan Kendaraan di RI Meningkat, di Tengah Konflik Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penjualan kendaraan bermotor menunjukkan tren positif menjelang periode Ramadan dan Idulitri 2026.

Budi menyebut tren positif itu telah mencerminkan daya beli masyarakat makin kuat.

Budi mengaku berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil secara wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer pada Februari 2026 tercatat sebanyak 81.159 unit.

Angka tersebut meningkat 22,1 persen dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 66.472 unit.

"Pemicu peningkatan penjualan kendaraan bermotor ini utamanya didorong oleh kebutuhan mobil masyarakat Indonesia yang ingin mudik. Angka ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat masih terjaga sepanjang Ramadan dan Idulfitri," kata Budi di Jakarta, Rabu (1/3).

Selain itu, penjualan retail atau dari dealer ke konsumen juga mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, retail sales mobil mencapai 78.219 unit atau naik 16,7 persen dibandingkan Januari 2026 yang sebanyak 66.447 unit.

Tak hanya mobil, penjualan sepeda motor juga mencatat pertumbuhan. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan distribusi wholesale sepeda motor pada Februari 2026 mencapai 587.354 unit, meningkat sekitar 1, persen dibandingkan Januari 2026 yang sebanyak 577.763 unit.

Budi optimistis penjualan mobil dan sepeda motor akan terus meningkat pada Maret 2026.