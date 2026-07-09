Penjualan Lesu, Kia K9 Berakhir Nahas

jpnn.com - Kia bakal mengakhiri perjalanan sedan flagship K9 pada akhir tahun ini, setelah penjualannya terus merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Unit terakhir Kia K9 diperkirakan keluar dari jalur produksi menjelang tutup tahun.

Keputusan tersebut diambil karena permintaan yang terus melemah, sehingga pengembangan generasi baru dinilai sudah tidak lagi layak secara bisnis.

K9 pertama kali meluncur pada 2012 sebagai penerus Opirus.

Sedan berpenggerak roda belakang itu hadir untuk menantang dominasi merek-merek premium asal Eropa, sekaligus menunjukkan kemampuan Kia dalam mengembangkan mobil kelas eksekutif.

Generasi kedua diperkenalkan pada 2018 dengan platform yang sama seperti Genesis G80.

Kia sempat memberikan penyegaran pada 2021 dan 2024, tetapi berbagai pembaruan itu gagal mengangkat penjualan.

Di Korea Selatan, K9 pernah menikmati masa kejayaannya dengan penjualan 13.931 unit pada tahun pertama peluncuran.