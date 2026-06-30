Penjualan Listrik PLN Indonesia Power Lampaui Target RKAP 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power terus menunjukkan kontribusi nyata dalam memperkuat kinerja PLN melalui keandalan operasional pembangkit, pengembangan energi bersih, dan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Indonesia Power bersama PLN (Persero) yang dilaksanakan di Auditorium PLN (Persero) sebagai momentum untuk memperkuat arah strategis perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan visi PLN sebagai perusahaan energi berkelas dunia.

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PLN Indonesia Power sepanjang 2025 berhasil membukukan berbagai capaian positif yang turut memperkuat kinerja PLN.

Penjualan energi listrik mencapai 82,17 TWh atau sekitar 109 persen dari target RKAP 2025, sementara capaian Equivalent Availability Factor (EAF) Non PLTU mencapai 93,18 persen, melampaui target RKAP sebesar 90,52 persen.

Perseroan juga berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 2.060 MW, mengoperasikan tiga unit pembangkit baru sepanjang tahun 2025, serta membukukan kinerja bisnis Beyond kWh mencapai 156 persen dari target RKAP, yang didukung pertumbuhan layanan Operation & Maintenance (O&M) dan MRO Jasa Kelistrikan.

Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan turut ditunjukkan melalui capaian 54 PROPER, terdiri atas 7 PROPER Emas, 22 PROPER Hijau, dan 25 PROPER Biru, serta berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.