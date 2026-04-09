Penjualan Melonjak, usmile Kukuhkan Posisi sebagai Pemimpin Pasar Premium Oral Care

Penjualan melonjak, usmile mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar Premium Oral Care. Foto dokumentasi usmile

jpnn.com - Brand kesehatan gigi dan mulut, usmile Indonesia, mencatatkan rekor pertumbuhan bisnis pada kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2026.

Didorong oleh antusiasme belanja selama kampanye Ramadan dan promo double date 4.4, usmile sukses mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar di kategori Premium Oral Care.

Selama periode Ramadan, usmile Indonesia melaporkan lonjakan Gross Merchandise Value (GMV) hingga 182% di platform e-commerce.

Tidak hanya itu, rata-rata pesanan harian (average daily order) juga meroket sebesar 228% dibandingkan periode sebelumnya.

"Tren positif ini berlanjut pada kampanye 4.4, di mana usmile mencatatkan kenaikan GMV sebesar 47% jika dibandingkan dengan kampanye 3.3 di bulan Maret," kata Country Manager usmile Indonesia & Malaysia, Michelle, Kamis (9/4).

Pencapaian ini membawa usmile menduduki peringkat pertama untuk brand perawatan mulut premium (harga di atas Rp40.000) di TikTok Shop sejak awal Ramadan hingga minggu pertama April 2026.

Prestasi ini tergolong fenomenal mengingat usmile baru meluncurkan lini produk pasta giginya di Indonesia pada Desember 2025 lalu. 

"Dalam waktu kurang dari enam bulan, kami berhasil melakukan penetrasi pasar yang sangat dalam," ucapnya.

