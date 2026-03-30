Penjualan Mesin Cuci Portabel Terbanyak dalam Sehari, Produk UMKM Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Produk mesin cuci portabel buatan UMKM lokal mencatatkan rekor penjualan terbanyak secara daring dalam satu hari dan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Rekor ini menegaskan tingginya minat masyarakat terhadap produk rumah tangga yang praktis dan efisien.

Berdasarkan keterangan yang dirilis MURI, mesin cuci portabel Pandaoma mencatat penjualan signifikan pada 12 Desember 2025. Dalam satu hari, produk tersebut terjual sebanyak 238 unit melalui platform Shopee dan 149 unit melalui TikTok, menjadikannya sebagai penjualan mesin cuci portabel terbanyak secara online dalam satu hari.

Produk mesin cuci portabel ini dinilai menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perangkat cuci yang ringkas, hemat air, hemat listrik, serta cocok digunakan di ruang terbatas seperti apartemen, kos, maupun rumah dengan kapasitas ruang minimal.

Tingginya penjualan dalam waktu singkat mencerminkan meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk rumah tangga yang praktis dan efisien.

Direktur Pandaoma Laurencius Alfindo Darmawan mengatakan strategi perusahaan sejak awal berfokus pada penguatan kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurutnya, peningkatan kualitas menjadi fondasi utama sebelum memperkuat branding dan pemasaran.

“Untuk strategi sendiri, pastinya kami kuatkan dari sisi produk yang memang sesuai dengan kebutuhan market kami. Sampai sekarang kami selalu lakukan peningkatan inovasi terhadap produk kami dari segi kualitas," ujar Alfindo.

Tidak berhenti di situ, lanjut Alfindo, Pandaoma juga melakukan perluasan pasar dan penguatan promosi agar konsumen tetap percaya untuk memilih produk ini. Alfindo menegaskan, pencapaian rekor ini bukan sekadar angka penjualan, tetapi juga menjadi bukti kepercayaan pelanggan terhadap produk Pandaoma.

“Rekor ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan bukti kepercayaan dari customer kepada kami. Pencapaian ini membuat kami bersyukur dan semakin semangat untuk terus improve serta memberikan yang terbaik bagi customer maupun calon customer kami ke depannya,” tambah Alfindo.