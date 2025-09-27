Penjualan Mitsubishi Destinator Tembus 8.000 Unit, MMKSI Genjot Kapasitas Produksi

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan bahwa SUV midsize terbarunya, Destinator telah menembus angka penjualan lebih dari 8.000 unit.

Pencapaian penjualan tersebut terhitung sejak debut Destinator pada 17 Juli sampai September 2025.

Pencapaian fantastis itu juga tidak lepas dari penawaran harga khusus peluncuran Mitsubishi Destinator, yang berlaku hingga September 2025.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Yoshio Igarashi menyatakan bahwa capaian penjualan Mitsubishi Destinator saat ini telah melebihi target awal yang dicanangkan.

Selain mengungkapkan apresiasi pada pelanggan, dia pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk bersabar bagi konsumen yang masih menanti unit bagi yang berstatus inden.

“Kami telah berkordinasi dengan fasilitas produksi Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) untuk meningkatkan kapasitas produksi secara optimal, sehingga dapat mempercepat pemenuhan inden dan memastikan setiap konsumen segera menerima kendaraannya,” jelas Yoshio Igarashi salam keterangannya, Sabtu.

Mitsubishi All New Destinator ditawarkan dalam tiga varian, yaitu GLS dibanderol seharga Rp 385 juta, Exceed Rp 405 juta, dan Ultimate Rp 465 juta. Semua harga on the road Jakarta.

Kemudian, untuk varian Ultimate ada opsi paket Premium dengan tambahan harga Rp 30 juta, yang sudah dilengkapi Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, serta electric seat adjuster.