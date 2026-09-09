Penjualan Mobil Baru Agustus 2026 Membukukan Hasil Manis

jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif Indonesia akhirnya bernapas lega. Agustus 2026 menjadi panggung kebangkitan setelah statistik penjualan kendaraan bermotor mencatatkan rekor tertinggi sepanjang tahun ini.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan pergerakan positif di kedua lini.

Pengiriman dari pabrik ke diler (wholesales) naik tipis 0,8 persen menjadi 81.756 unit.

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Sementara itu, transaksi langsung dari diler ke tangan konsumen (retail sales) melesat 7,7 persen hingga menyentuh 83.442 unit.

Di balik gairah pasar yang menguat, ada peta persaingan yang perlahan bergeser.

Toyota dan Daihatsu memang masih digdaya memimpin takhta.

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Sepanjang Agustus, Toyota mendistribusikan lebih dari 20 ribu unit, disusul Daihatsu yang bertahan kokoh di posisi kedua.

Namun, kejutan terbesar justru datang dari Negeri Tirai Bambu. Merek raksasa asal China, BYD, sukses menggebrak papan atas dan mengamankan posisi ketiga.