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Penjualan Mobil Baru Oktober 2026 Positif, Diler Honda Malah Tutup Operasional

Penjualan Mobil Baru Oktober 2026 Positif, Diler Honda Malah Tutup Operasional
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Ilustrasi lini mobil Honda. Foto: HPM

jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif tanah air ketiban angin segar sepanjang Oktober 2026. Garasi-garasi rumah kembali kedatangan penghuni baru.

Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat sebanyak 82.429 unit mobil berpindah tangan dari diler ke konsumen (retail sales) selama Oktober.

Angka itu melonjak 29,3 persen dibanding periode sama tahun lalu.

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Menariknya, warga yang memboyong mobil baru ke rumah justru lebih banyak ketimbang pasokan mobil yang dikirim dari pabrik ke diler (wholesales).

Di mana angkanya 81.482 unit. Selisih 947 unit ini jadi bukti nyata: unit yang nangkring di ruang pamer langsung diserap pasar tanpa perlu lama mengendap.

Jika ditarik lebih jauh sepanjang Januari hingga Oktober 2026, trennya makin kentara.

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Total ada 758.653 mobil yang resmi mengaspal—naik 29,5 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Angka pengiriman pabrik pun seirama di angka 760.476 unit, menandakan ritme produksi dan daya serap pembeli berjalan relatif stabil.

Pasar otomotif tanah air ketiban angin segar sepanjang Oktober 2026. Garasi-garasi rumah kembali kedatangan penghuni baru.

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