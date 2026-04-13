Penjualan Mobil Baru Pada Maret Turun, Tetapi Kuartal I 2026 Positif

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil baru di Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan perlambatan, baik secara wholesales maupun retail sales.

Faktor utama yang memengaruhi penurunan ialah berkurangnya hari kerja akibat libur panjang Lebaran.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat wholesales Maret hanya mencapai 61.271 unit, turun 24,6 persen dibanding Februari.

Meski masih memimpin pasar, Toyota mengalami penurunan signifikan dari 22.522 unit menjadi 17.984 unit.

Daihatsu tetap di posisi kedua dengan 8.916 unit, disusul Mitsubishi Motors di angka 5.190 unit—keduanya juga terkoreksi cukup dalam.

Honda berada di posisi keempat dengan 4.129 unit, sementara Jaecoo melengkapi lima besar dengan 3.035 unit, menjadi satu dari sedikit merek yang mencatat kenaikan tipis.

Kondisi serupa terjadi di sisi retail sales. Total penjualan ke konsumen turun 14,8 persen, dari 78.239 unit pada Februari menjadi 66.637 unit di Maret.

Toyota masih mendominasi dengan 19.538 unit, diikuti Daihatsu 11.115 unit dan Mitsubishi Motors 5.311 unit.