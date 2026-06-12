Penjualan Mobil Baru Pada Mei 2026 Melambat, Honda Terdepak dari 5 Besar
jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil penumpang secara nasional kembali menunjukkan pergerakan melambat pada Mei 2026.
Setelah sempat membaik pada April, penjualan mobil penumpang dari pabrik ke diler (wholesales) kembali melambat dengan pencapaian 69.219 unit.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), capaian tersebut lebih rendah dari capaian pada April sebanyak 80.779 unit.
Namun, secara kumulatif penjualan wholesales sepanjang Januari-Mei 2026 sudah menyentuh 359.015 unit.
Angka itu tumbuh sekitar 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 318.944 unit.
Kondisi itu menunjukkan permintaan kendaraan masih relatif terjaga di tengah tantangan daya beli masyarakat.
Toyota masih sebagai penguasa pasar pada Mei 2026 dengan distribusi 24.846 unit dari pabrik ke diler.
Posisi berikutnya ditempati Daihatsu yang membukukan 11.140 unit, disusul Suzuki 6.108 unit dan Mitsubishi 4.166 unit.
Pasar mobil penumpang secara nasional kembali menunjukkan pergerakan melambat pada Mei 2026.
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