Penjualan Mobil Hyundai dan Kia Anjlok Pada Mei

jpnn.com - Hyundai Motor Co bersama Kia Corp tengah menghadapi masalah sulit di pasar Eropa.

Pasalnya, penjualan kendaraan produsen mobil asal Korea Selatan itu mengalami penurunan 2,4 persen pada Mei dibanding tahun sebelumnya.

Dikutip dari Yonhap, Selasa (23/6) waktu setempat, berdasarkan data industri yang dirilis, penurunan ini dipicu oleh melemahnya permintaan kendaraan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Otomotif Eropa, gabungan penjualan kedua produsen mobil tersebut mencapai 86.444 unit di Eropa bulan lalu, yang mencakup 8,6 persen pangsa pasar.

Penjualan Hyundai Motor anjlok 18,8 persen secara tahunan menjadi 37.062 unit, sedangkan penjualan Kia justru naik 14,9 persen menjadi 49.382 unit.

Namun, periode Januari hingga Mei, gabungan penjualan Hyundai Motor dan Kia di Eropa mencatat sebanyak 434.964 unit kendaraan, turun 2,4 persen dibanding periode yang sama pada 2025.

Selama periode tersebut, penjualan Hyundai Motor turun 10,1 persen menjadi 197.308 unit, sedangkan penjualan Kia meningkat 5,1 persen menjadi 237.656 unit. (jpnn/Antara)