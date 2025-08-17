menu
Penjualan Mobil Landai, Gaikindo: Harus Ada Insentif Seperti Waktu Pandemi

Ilustrasi panjualan mobil baru. Foto: ridha/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan agar pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait instentif pembelian kendaraan baru seperti pada masa pandemi lalu.

Langkah itu dilakukan demi membantu meningkatkan penjualan kendaraan baru di Indonesia.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan saat ini penjualan mobil di RI tertinggal dari Malaysia.

“Ini adalah peran pemerintah yang krusial. Kami harapkan jangka pendeknya, harusnya ada insentif seperti pada waktu pandemi,” kata Kukuh kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menyebut Negeri Jiran itu berhasil menjual kendaraan sekitar 816.747 unit pada 2025.

Jumlah tersebut tidak terlalu jauh dengan apa yang didapatkan oleh Indonesia pada 2024 lalu.

Pada periode yang sama, Indonesia melalui data Gaikindo mencatatkan angka penjualan sebanyak 865.723 unit.

Meski begitu, Malaysia memiliki kinerja yang cukup positif, sehingga mampu menyusul angka penjualan yang dimiliki oleh Indonesia baru-baru ini.

