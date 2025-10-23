menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Penjualan Mobil Listrik Pada September 2025, Wuling Binguo EV Terlaris

Penjualan Mobil Listrik Pada September 2025, Wuling Binguo EV Terlaris

Penjualan Mobil Listrik Pada September 2025, Wuling Binguo EV Terlaris
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
New Wuling Binguo EV hadir di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Meski pasar mobil listrik tanah air sedang lesu, Wuling Binguo EV justru mempertahankan performa positifnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), hatchback listrik bergaya retro itu menjadi bintang utama penjualan mobil listrik sepanjang September 2025.

Wuling Binguo EV mencatatkan distribusi dari pabrik ke diler (wholesale) sebanyak 561 unit.

Baca Juga:

Secara keseluruhan, distribusi mobil listrik murni (BEV) pada September hanya 4.039 unit, anjlok sekitar 36,3 persen dibanding Agustus yang mencapai 6.341 unit.

Namun, di tengah penurunan tersebut Wuling justru berhasil mempertahankan momentumnya.

Tak hanya Binguo EV yang bersinar, total seluruh jajaran mobil listrik Wuling—termasuk Mitra EV—mencatat penjualan 1.026 unit selama September.

Baca Juga:

Artinya, hampir seperempat dari seluruh pasar BEV nasional bulan itu dikuasai Wuling.

Persaingan di segmen mobil listrik pun makin panas. Setelah Binguo EV di posisi puncak, Aion V menempel ketat dengan 527 unit.

Meski pasar mobil listrik tanah air sedang lesu, Wuling Binguo EV justru mempertahankan performa positifnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI