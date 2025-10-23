Penjualan Mobil Listrik Pada September 2025, Wuling Binguo EV Terlaris

jpnn.com, JAKARTA - Meski pasar mobil listrik tanah air sedang lesu, Wuling Binguo EV justru mempertahankan performa positifnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), hatchback listrik bergaya retro itu menjadi bintang utama penjualan mobil listrik sepanjang September 2025.

Wuling Binguo EV mencatatkan distribusi dari pabrik ke diler (wholesale) sebanyak 561 unit.

Secara keseluruhan, distribusi mobil listrik murni (BEV) pada September hanya 4.039 unit, anjlok sekitar 36,3 persen dibanding Agustus yang mencapai 6.341 unit.

Namun, di tengah penurunan tersebut Wuling justru berhasil mempertahankan momentumnya.

Tak hanya Binguo EV yang bersinar, total seluruh jajaran mobil listrik Wuling—termasuk Mitra EV—mencatat penjualan 1.026 unit selama September.

Artinya, hampir seperempat dari seluruh pasar BEV nasional bulan itu dikuasai Wuling.

Persaingan di segmen mobil listrik pun makin panas. Setelah Binguo EV di posisi puncak, Aion V menempel ketat dengan 527 unit.