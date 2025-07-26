Penjualan Moncer, GAC Catatkan 2.095 SPK di IIMS 2026, Aion UT Paling Dicari

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia mencatatkan pencapaian positif selama pameran IIMS 2026 berlangsung.

Pasalnya, pabrikan mobil asal Tiongkok itu berhasil membukukan 2.095 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama 10 hari pameran berlangsung.

GAC mencatatkan Aion UT menyumbang 997 unit SPK. Tipe Aion UT Premium menjadi varian terlaris berkat desain kompak, fitur modern, serta efisiensi baterai yang kompetiti

Torehan ini memperlihatkan antusiasme tinggi konsumen Indonesia terhadap lini mobil listrik dan SUV modern yang ditawarkan GAC.

“Dominasi Aion UT serta minat yang kuat terhadap Hyptec HT menunjukkan pasar Indonesia semakin matang dan siap menerima kendaraan listrik dengan teknologi mutakhir,” ungkap Andry Ciu, CEO GAC Indonesia dalam siaran persnya, Selasa (24/2)

Tak hanya penjualan, model tersebut meraih Best Medium Hatchback EV di IIMS 2026, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu electric hatchback paling diminati di pasar Indonesia.

Kontribusi besar juga datang dari Aion V dengan 552 unit, terutama dari tipe V Luxury.

Hyptec HT, SUV listrik premium yang meraih penghargaan Best EV Long Range, dan Aion Y Plus, MPV listrik stylish yang semakin dilirik.