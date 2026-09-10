Penjualan Motor Baru Agustus 2026 Sedikit Tertahan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat melesat kencang pada Juli, laju penjualan sepeda motor di dalam negeri sedikit menahan gas pada Agustus 2026.

Catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) merekam angka penjualan domestik sebesar 596.461 unit pada Agustus.

Angka ini terkoreksi sekitar 6,22% jika dibandingkan capaian Juli yang sempat menyentuh level tertinggi tahun ini di angka 636.030 unit.

Ada penyusutan sekitar 39 ribu unit dalam hitungan satu bulan.

Namun, jika ditarik garis lebih panjang, kondisi tersebut sejatinya bukanlah alarm bahaya.

Jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu yang mencatat angka 578.041 unit, pasar tahun ini justru tumbuh tipis 3,19%.

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Artinya, gairah masyarakat untuk memboyong motor baru sebenarnya masih terjaga.

Secara akumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 4,46 juta unit motor baru sudah mengaspal di jalanan Indonesia.