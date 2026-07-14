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Penjualan Motor Juni 2026: Pasar Domestik dan Ekspor

Penjualan Motor Juni 2026: Pasar Domestik dan Ekspor
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Pameran sepeda motor dan aksesori - Indonesia Motorcycle Show (IMOS). ilustrasi. Foto: IMOS

jpnn.com, JAKARTA - Pasar sepeda motor nasional bisa bernapas lega. Hasil positif dicatatkan pada Juni 2026.

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan penjualan motor baru di dalam negeri mencapai 515.136 unit.

Pencapaian itu menandakan kenaikan sekitar 7,5 persen dibandingkan Mei yang membukukan 479.388 unit.

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Kenaikan menjadi kabar baik bagi industri roda dua setelah penjualan sempat melambat pada bulan sebelumnya.

Meski begitu, capaian Juni belum menjadi yang tertinggi sepanjang tahun. Rekor penjualan 2026 masih dipegang Februari dengan angka sekitar 587 ribu unit.

Secara kumulatif, penjualan motor baru selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 3.129.587 unit.

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Jumlah tersebut meningkat tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 3.104.629 unit.

Dengan demikian, pasar sepeda motor nasional masih mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,8 persen secara tahunan.

Pasar sepeda motor nasional bisa bernapas lega. Hasil positif dicatatkan pada Juni 2026.

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