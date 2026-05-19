Penjualan Rumah Bekas Meningkat, Pasar Properti Dinilai Kian Bergairah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Satgas Perumahan sekaligus Pengamat Properti Panangian Simanungkalit mengungkapkan pasar properti pada tahun ini diproyeksikan akan tetap on the right track.

Hal itu sejalan dengan adanya lonjakan pada pasar rumah besar di Indonesia.

Panangian menilai perkembangan pasar sekunder dapat menjadi katalis baru bagi pertumbuhan industri properti sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga lebih terjangkau dan legalitas yang lebih pasti.

“Properti saat ini on the track karena ada momentum rumah second ke pasar sekunder. Ini menjadi peluang besar khususnya bagi Gen Z untuk mulai masuk ke pasar properti dengan legalitas yang sudah jelas dan harga yang masih kompetitif,” ujar Panangian.

Menurutnya pasar rumah bekas memiliki potensi besar untuk tumbuh karena adanya keterbatasan suplai rumah baru dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan hunian masyarakat setiap tahun.

Dia menilai secondary market dapat menjadi solusi untuk memperluas akses kepemilikan rumah di tengah tingginya backlog perumahan nasional.

Apalagi, tambah Panangian, rumah bekas biasanya berada di lokasi premium dengan harga puluhan tahun lalu.

“Ibaratnya, kita beli tanahnya saja sudah untung,” kata Panangian.