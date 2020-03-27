Penjualan Tiket FIFA Series 2026 Resmi Dibuka, Berikut Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PSSI sudah membuka penjualan tiket menonton turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret mendatang, mulai dari harga Rp150 ribu.

Pada FIFA Series nanti, Jakarta akan menjadi untuk empat negara, yang pastinya ada Indonesia, lalu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis.

Laga pertama digelar pada 27 Maret antara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pukul 15.30 WIB, lalu dilanjutkan dengan Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis pukul 20.00 WIB. Pemenang laga ini akan berlaga di laga puncak pada 30 Maret pukul 20.00 WIB, sementara yang kalah akan berlaga pukul 15.30 WIB.

Dikutip dari laman resmi PSSI, mereka membuka dua penjualan tiket, yang pertama untuk satu pertandingan yang dibuka pada Senin melalui Livin Mandiri dengan link bmri.id/TimnasMandiri.

Kedua, ada pembukaan tiket satu pertandingan dan bundling yang dibuka pada 5 dan 9 Maret melalui situs resmi KitaGaruda.id.

Tiket termurah dapat dibeli mulai harga Rp150 ribu untuk kategori satu pertandingan pada kategori Upper Garuda di pertandingan pertama tanggal 27 Maret.

Selain Upper, ada juga tiga kategori lainnya untuk dibeli, yaitu Garuda South/North, Garuda West/East, dan Premium West/East. Tiket di kategori ini dijual bervariasi, yaitu mulai Rp300 ribu sampai yang termahal harga Rp1 juta.

Bagi yang tak hanya ingin menonton satu pertandingan saja, dapat membeli tiket bundling dengan harga mulai Rp350 ribu sampai Rp1.5 juta.