PENSA 2026 Indonesia Menjadi Wadah Kolaborasi Para Nakes, Peneliti, hingga Ahli Gizi

jpnn.com, JAKARTA - President of the 26 PENSA Congress 2026 dr. Hartono, FP., M.M., Ph.D., DCN menyatakan para dokter, peneliti, ahli gizi, apoteker, perawat, dan profesional lainnya di bidang nutrisi klinis dan metabolisme bertemu dalam PENSA 2026 Indonesia.

Adapun Parental and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA) Conference 2026 diadakan pada 21-24 Oktober 2026 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Indonesia untuk keempat kalinya.

"Mulai dari garda terdepan perawatan primer hingga tingkat perawatan tertinggi, yaitu rumah sakit seperti hemodialisis dan unit perawatan intensif bertemu dalam PENSA," kata dr. Hartono, Sabtu (24/10).

Dia menjelaskan PENSA 2026 akan melaksanakan berbagai pembaruan dan fitur menarik yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan nutrisi terhadap pasien mengingat kemajuan pesat dan antisipasi perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI).

“Pelaksanaan PENSA 2026 juga membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan menciptakan koneksi dan kolaborasi baru melalui jaringan global,” beber dr. Hartono.

Selain itu, program tersebut menyoroti pencapaian dan inovasi utama yang dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan praktik sehari-hari dan memastikan perawatan pasien sebaik mungkin.

“Kami melakukan yang terbaik untuk menjadikan kongres ini acara yang berkesan dan bermanfaat bagi semua peserta," pungkas dr. Hartono.

Chairperson of the 26 PENSA Congress 2026, Dr. Dr. dr. dr. Jonny, SpPD-KGH, M.Kes., M.M., DCN, DABRM, FISN menyebutkan bangsa Indonesia merasa bangga karena dapat berkontribusi dalam pertemuan ilmiah para ahli gizi se-Asia.