Pensiun dari Timnas Argentina, Nicolas Otamendi Titip Pesan untuk Generasi Penerus

jpnn.com - Nicolas Otamendi menutup perjalana panjangnya bersama Timnas Argentina.

Bek tangguh La Albiceleste itu memilih pensiun dari tim nasional.

Keputusan itu diumumkan Otamendi beberapa hari setelah Argentina menjalani laga final Piala Dunia 2026.

Final Piala Dunia 2026 Jadi Penutup Karier Internasional

Meski gagal membawa pulang trofi, Otamendi tetap merasa bangga karena bisa mengakhiri perjalanan internasionalnya di pertandingan sebesar final Piala Dunia.

"Sulit bagi saya untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk momen ini. Sejak kecil, saya selalu membayangkan bisa membela tim nasional Argentina, dan kesempatan itu menjadi kebanggaan terbesar yang pernah diberikan sepak bola kepada saya."

"Selama memakai jersei ini, saya selalu berusaha menghargainya dengan penuh rasa hormat, kebanggaan, serta tanggung jawab karena saya tahu ada jutaan orang yang memiliki perasaan yang sama terhadap warna ini," tulis Otamendi pada media sosialnya.

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Otamendi Pergi dengan Kepala Tegak

Otamendi menyebut pertandingan terakhirnya bersama Argentina menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan.

Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, dia tetap merasa puas karena sudah memberikan kemampuan terbaik hingga menit terakhir.