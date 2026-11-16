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Pensiun dari Timnas Belgia, Romelu Lukaku Merasa Damai

Pensiun dari Timnas Belgia, Romelu Lukaku Merasa Damai
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Romelu Lukaku pensiun dari Timnas Belgia. Foto (sempreinter).

jpnn.com, JAKARTA - Striker Romelu Lukaku mengumumkan pensiun dari Tim Nasional Belgia.

Keputusan Lukaku mengakhiri perjalanan 16 tahun bersama De Rode Duivels.

"Saya bermain bersama rekan-rekan setim yang luar biasa dan akan selalu berterima kasih kepada mereka," tulis Lukaku dalam akun Instagram-nya, Senin.

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"Saya juga berterima kasih kepada seluruh pelatih yang telah mendorong dan mempercayai saya untuk membantu tim," lanjut penyerang berusia 33 tahun itu.

Keputusan Lukaku terbilang mengejutkan karena sebelumnya dia masih menjadi bagian dari skuad Belgia untuk agenda internasional November 2026.

Pengumuman pensiun itu disampaikan sehari setelah Belgia mengalahkan Italia 4-1 dalam pertandingan UEFA Nations League. Namun, Lukaku tidak tampil dalam pertandingan itu.

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Selama 16 tahun membela Belgia, Lukaku tampil dalam 135 laga dengan 94 gol, yang merupakan terbanyak sepanjang masa Belgia.

Dia debut bersama tim senior Belgia pada 3 Maret 2010 ketika masih berusia 16 tahun dan menjadi salah satu pemain penting dalam generasi emas sepak bola Belgia bersama Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan lainnya.

Striker Romelu Lukaku mengumumkan pensiun dari Timnas Belgia sekaligus mengakhiri perjalanan 16 tahunnya bersama De Rode Duivels.

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