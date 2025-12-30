Pensiun Sebagai Paranormal, Mbah Mijan: Terima Kasih, Allah

jpnn.com - JAKARTA - Mbah Mijan memutuskan pensiun dari dunia paranormal.

“Mulai 30/12/25 saya pensiun. Tiga windu sudah saya dibesarkan lewat kebatinan, dan hari ini dengan penuh kesadaran, saya pensiun. Inilah perjalanan,” tutur Mbah Mijan di X.

"Saya memilih lembaran baru, sebagai akupunkturis dan menempuh kuliah D3 Akunpunktur di ITSK Soepraoen, Brawijaya V, Malang, Jawa Timur. Saya sangat serius menekuni dunia baru, bahkan enggak main-main, saya juga belajar akupunktur sampai ke Guangzhou, China."

"Seperti pepatah bilang ‘belajarlah sampai ke negeri China’ dan saya melakukannya. Perjalanan hidup yang penuh irama. Saya pensiun dari paranormal bukan bentuk penolakan masa lalu, tetapi langkah kontribusi melalui pendekatan yang lebih ilmiah dan bermanfaat bagi Masyarakat,” katanya.

Dahulu Mbah Mijan sering kedatangan pasien dengan keluhan problematika kehidupan. Sekarang Mbah Mijan dicari pasien dengan keluhan problematika kesehatan.

"Bismillah, memantapkan langkah, terima kasih, Allah,” tuturnya.

Mbah Mijan mengaku ingin menempuh jalur yang lebih ilmiah dan terstruktur.

Dia lantas mendaftarkan diri sebagai mahasiswa akupunktur, mempelajari anatomi tubuh manusia, sistem saraf, serta teknik penyembuhan berbasis titik energi.