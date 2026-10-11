Penta Prima Memperkenalkan Cat Baru dan Paket Menarik di IMX 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia Modification Expo (IMX) 2026 di Hall ICE BSD, Tangerang, pekan ini jadi panggung tersendiri bagi PT. Bina Adidaya Paint Industries.

Melalui merek utamanya, Penta Prima Paint, produsen cat otomotif ini tak sekadar pajang produk, tetapi membawa penyegaran yang langsung menyasar kebutuhan bengkel dan pencinta modifikasi.

Salah satu yang paling menyedot perhatian di booth mereka ialah peluncuran warna baru bertajuk Obsidian Black.

Karakter warna hitam pekat nan elegan itu dipamerkan langsung pada sebongkah Audi garapan Platinum Motorsport, seketika jadi magnet visual.

Bukan cuma main warna, Penta Prima juga memperkenalkan gebrakan bernama Paket Cat MUKIDI—singkatan dari Mulus, Kinclong, dan Bergaransi.

Program dirancang untuk memberi kepastian kualitas pengecatan, sekaligus nilai tambah bagi pemilik kendaraan maupun pengusaha bengkel body repair.

Dalam mengeksekusi program, Penta Prima menggandeng sejumlah bengkel ternama serta PusatSprayGun.com sebagai penyedia peralatan pengecatan.

"Kami ingin IMX 2026 bukan cuma ajang pamer, tetapi bukti bahwa Penta Prima tumbuh bareng ekosistem otomotif Indonesia," ujar Direktur PT. Bina Adidaya, Agus Santoso di Tangerang, Sabtu (10/10).