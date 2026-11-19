jpnn.com - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah karakter pelanggaran pemilu.

Aktor yang berpotensi terlibat tidak hanya pasangan calon dan tim kampanye, tetapi juga konsultan politik, perusahaan analisis data, influencer, buzzer, hingga pihak asing.

Tanpa pembaruan regulasi, pemilu 2029 berpotensi menghadapi ancaman yang lebih pelik dan kompleks.

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Revisi Undang-Undang Pemilu merupakan konsekuensi konstitusional untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil.

Pembentuk undang-undang harus memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak boleh menggerus integritas demokrasi.

Secara konseptual hukum pidana pemilu dapat dilihat dalam perspektif hukum tata negara/hukum administrasi negara dan hukum pidana.

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Definisi tindak pidana pemilu adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum pidana pemilu mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam konteks hukum pidana materiil dikenal trias hukum pidana, yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.