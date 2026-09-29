Pentolan OPM Hermanus Hogajau & 3 Anak Buahnya Tewas Saat Kontak Tembak dengan Satgas TNI

jpnn.com - TIMIKA - Pentolan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Hermanus Hogajau alias Pontianus Hogajau dan tiga anak buahnya tewas dalam kontak tembak dengan pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat (25/9) dini hari.

Hal itu diungkap Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto dalam keterangan resmi yang diterima di Timika, Selasa (25/9). "Hari Ini, Selasa (29/9), kami telah mengidentifikasi anggota TPNPB-OPM yang tewas dalam peristiwa tersebut," kata Letjen TNI Lucky Avianto.

Adapun empat anggota OPM yang teridentifikasi tewas dalam peristiwa itu ialah Komandan Wilayah TPNPB-OPM Kodap III Balamai Dulla Hermanus Hogajau alias Pontianus Hogajau, dan tiga anggotanya, yakni Malobega Hogajau, Eselon Hogajau dan Aguni Hogajau.

Lucky mengatakan Hermanus Hogajau terkenal sebagai pentolan sadis OPM dan tiga anggotanya ini merupakan tersangka sejumlah kasus kekerasan khususnya kejahatan kemanusiaan di Intan Jaya,

Kasus-kasus itu antara lain pemerkosaan terhadap wanita desa dan petugas kesehatan, perampokan harta benda dan hasil bumi serta ternak milik masyarakat, penculikan anak dan perempuan, pembakaran gereja dan sekolah.

“Kelompok Hermanus Hogajau tidak sungkan melukai bahkan membunuh siapa pun yang menolak permintaan kelompoknya," ungkap jenderal bintang tiga TNI itu.

Saat kontak senjata terjadi, kata dia, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III dengan ratusan peluru tajam dari senapan mesin.

"Saya dan tentunya kita semua tidak dapat membayangkan kengerian teror yang akan dihadapi warga di 10 kampung di Distrik Agisiga, Intan Jaya, apabila Kelompok TPNPB-OPM pimpinan Dainel Aibon Kogoya ini dapat masuk ke permukiman masyarakat," ujarnya