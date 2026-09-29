Pentolan OPM Tewas dalam Kontak Tembak dengan TNI

jpnn.com, TIMIKA - Pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Hermanus Hogajau alias Pontianus Hogajau tewas dalam kontak tembak dengan Satgas TNI di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto mengatakan Hermanus Hogajau bersama ketiga anak buahnya anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tewas dalam kontak senjata dengan pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.

Peristiwa kontak senjata antara Satgas TNI dengan TPNPB-OPM terjadi di sekitar Distrik Agisiga pada Jumat (25/9) dini hari.

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"Hari Ini, Selasa (29/9), kita telah mengidentifikasi Anggota TPNPB-OPM yang tewas dalam peristiwa tersebut," ujar Letjen TNI Lucky Avianto dalam keterangan resmi yang diterima di Timika, Selasa.

Empat anggota OPM yang teridentifikasi tewas dalam peristiwa itu adalah Komandan Wilayah TPNPB-OPM Kodap III Balamai Dulla, Hermanus Hogajau alias Pontianus Hogajau, dan tiga anggotanya, yakni Malobega Hogajau, Eselon Hogajau, dan Aguni Hogajau.

Pangkogabwilhan mengatakan Hermanus Hogajau terkenal sebagai pentolan sadis OPM dan tiga anggotanya ini merupakan tersangka sejumlah kasus kekerasan khususnya kejahatan kemanusiaan di Intan Jaya, seperti pemerkosaan terhadap wanita desa dan petugas kesehatan, perampokan harta benda dan hasil bumi serta ternak milik masyarakat, penculikan anak dan perempuan, pembakaran gereja dan sekolah.

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"Di mana kelompok Hermanus Hogajau tidak sungkan melukai bahkan membunuh siapapun, yang menolak permintaan kelompoknya," ujarnya.

Ia mengatakan saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III dengan ratusan peluru tajam dari senapan mesin.