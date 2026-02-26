Penuh Haru, Ratusan Pelayat Antarkan Alex Noerdin ke Peristirahatan Terakhir

jpnn.com, PALEMBANG - Suasana duka menyelimuti Bumi Sriwijaya saat ratusan pelayat dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Isak tangis mengiringi prosesi pemakaman Alex Noerdin.

Jenazah sebelumnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Pimpin Prosesi Pelepasan Jenazah Alex Noerdin ke TPU Kebun Bunga

Para tokoh politik, pejabat daerah, hingga warga biasa datang silih berganti. Sebelum diberangkatkan ke pemakaman keluarga di TPU Kebun Bunga Palembang dilakukan upacara pelepasan berlangsung penuh khidmat.

Pantauan di lokasi pemakaman antrean kendaraan dan kerumunan pelayat memadati area pemakaman sejak pagi.

Sejumlah pejabat aktif Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, serta purna tugas Mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman tampak hadir memberikan penghormatan terakhir eks Gubernur Sumsel dua periode tersebut.

Saat jenazah perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat, ratusan pelayat tertunduk mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.(mcr35/jpnn)