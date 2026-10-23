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Peringati Hari Santri

Penuh Haru, Siswa Sekolah Rakyat Baca Puisi 'Dari Bumi Kiai Bisri Kami Menggapai Mimpi'

Penuh Haru, Siswa Sekolah Rakyat Baca Puisi 'Dari Bumi Kiai Bisri Kami Menggapai Mimpi'
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Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Jombang Yasmin Firdausy saat membacakan puisi bertajuk ‘Dari Bumi Kiai Bisri, Kami Menggapai Mimpi’ di acara peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang berlangsung di Aula SRT 1 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (22/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JOMBANG - Air mata Yasmin Firdausy tak dapat dibendung saat dirinya membacakan puisi bertajuk ‘Dari Bumi Kiai Bisri, Kami Menggapai Mimpi’.

Dengan suara lantang dan penuh penghayatan, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Jombang itu melafalkan bait demi bait puisi yang dipersembahkan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026.

Penuh Haru, Siswa Sekolah Rakyat Baca Puisi &#039;Dari Bumi Kiai Bisri Kami Menggapai Mimpi&#039;

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Di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Yasmin menunjukkan peningkatan kepercayaan diri meskipun belum genap tiga bulan menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto, mungkin Bapak tidak mengenal namaku, mungkin Bapak tak pernah bertemu emak dan bapakku. Tetapi kebijakan Bapak telah mengetuk pintu rumahku,” ujar Yasmin dengan suara bergetar saat membacakan puisi di Aula SRT 1 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (22/10).

Selain Yasmin, sejumlah siswa lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka melalui berbagai penampilan, mulai dari baris-berbaris variasi, tari tradisional remo, karate, pidato dalam empat bahasa, hingga yang cukup menarik perhatian, yaitu paduan suara.

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Sejumlah peserta tampak turut berdiri dan mengepalkan tangan sembari bernyanyi bersama ketika para siswa membawakan lagu ‘Mars Hari Santri Nasional’.

Penuh Haru, Siswa Sekolah Rakyat Baca Puisi &#039;Dari Bumi Kiai Bisri Kami Menggapai Mimpi&#039;

Yasmin Firdausy dengan penuh haru membacakan puisi ‘Dari Bumi Kiai Bisri, Kami Menggapai Mimpi’ sebagai persembahan di peringatan Hari Santri Nasional 2026

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