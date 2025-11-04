menu
Penuh Inspirasi dan Haru, Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Bukti Kekuatan UMKM Lokal

Penuh Inspirasi dan Haru, Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Bukti Kekuatan UMKM Lokal
Perjalanan panjang para Jagoan UMKM telah tiba di episode Grand Final Jagoan UMKM Naik Kelas, yang tayang pada 2 November lalu.

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang para Jagoan UMKM telah tiba di episode Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, yang tayang pada 2 November lalu.

Acara tersebut menjadi panggung terakhir yang menegangkan sekaligus mengharukan. 

Setelah berminggu-minggu melewati berbagai tantangan, mulai dari product development, creative marketing, logistic race, hingga elevator pitch yang penuh tekanan, para peserta kini dihadapkan pada babak penentuan yang akan membuktikan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar Jagoan UMKM Naik Kelas.

Episode keenam, sekaligus Grand Final, dibuka dengan suasana penuh ketegangan setelah tantangan elevator pitch, di mana dua peserta, Aveka dan Maritim Bag, dinyatakan tidak memperoleh koin dari para juri. 

Namun, sebuah keputusan mengejutkan mengubah jalannya kompetisi

Keduanya mendapat kesempatan kedua untuk tetap melangkah ke babak final, berdampingan dengan dua peserta lain yang telah konsisten menunjukkan performa terbaik mereka.

Kini, keempat finalis: Annisa (DS Modest), Fuat (Aveka), Yudiana (homLiv), dan Micheal (Maritim Bag Indonesia), kembali naik ke panggung dengan tekad dan semangat baru. Tantangan di babak terakhir ini bukan lagi sekadar soal produk, melainkan tentang bagaimana mereka mampu menghidupkan ide dan inovasi yang telah dibangun sejak awal perjalanan, serta menampilkan karakter brand mereka secara nyata di hadapan para juri dan publik melalui sesi Shopee Live.

Tantangan Grand Final: Ujian Terakhir untuk Inovasi dan Strategi

