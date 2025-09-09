menu
Penuh Nostalgia di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0

Penuh Nostalgia di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0
Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 berlangsung spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (6/9). Foto: Dok. HSP

jpnn.com, JAKARTA - Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 berlangsung spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (6/9).

Puluhan ribu penonton hadir dengan penuh semangat, menciptakan suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

Sebagai tuan rumah, Dewa 19 tampil dengan formasi inti yang dipimpin Ahmad Dhani sebagai keyboardis, vokalis, sekaligus pengarah musik.

Dia tampil karismatik bersama Andra Ramadhan (gitar), Yuke Sampurna (bass), dan Agung Gimbal Yudha (drum).

Deretan vokalis ikut menghidupkan suasana bersama Dewa 19 di antaranya Ari Lasso yang sukses membangkitkan nostalgia lewat tembang abadi Kangen, Cinta Kan Membawamu Kembali dan Satu.

Virzha dan Ello juga menghadirkan energi baru, sementara Lilo dari KLa Project memberi sentuhan khas pop progresif Indonesia yang membuat konser semakin berwarna.

Selain penampilan apik Dewa 19, 7 musisi internasional naik panggung menghadirkan momen kelas dunia di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0.

Salah satu yang paling membekas yakni ketika Gary Cherone dari Extreme didukung oleh Dino Jelusick mantan vokalis Whitesnake membawakan lagu abadi More Than Words.

