Penuh Warna di Pestapora 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pestapora 2025 sungguh penuh warna. Bukan hanya soal tema buah-buahan yang dihadirkan, tetapi banyak cerita, dinamika, dan suara perlawanan terjadi dalam festival musik yang digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6, 7 September 2025 itu.

Menjelang Pestapora 2025 diadakan, terjadi aksi demonstrasi selama berhari-hari terhadap DPR. Seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan kemudian tewas dilindas rantis Brimob yang membubarkan massa. Momen tersebut membuat demonstran makin marah dan membuat aksi lebih besar. Kondisi tidak terkendali hingga beberapa kekacauan terjadi, seperti penjarahan rumah anggota DPR.

Situasi yang tidak pasti membuat Pestapora 2025 harus melakukan penyesuaian soal jadwal pelaksanaan. Festival Director Pestapora Kiki Aulia Ucup kemudian memutuskan bahwa Pestapora 2025 diadakan lebih awal, dari jam 8 pagi hingga sekitar 8 malam.

Baca Juga: Euforia Hari Terakhir Pestapora 2025

Pestapora yang sebelumnya berlangsung hingga larut malam kini diperluas menjadi daylight concert, membawa energi festival tetap terasa meriah namun lebih ramah waktu. Dengan begitu, semua yang hadir bisa menikmati musik dan atmosfer pesta dengan rasa aman dan tenang.

"Kali ini, kami akan melaksanakan Pestapora dimulai pukul 8.00 pagi sampai 20.00 malam. Harapannya ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk kalian tetap bisa hadir di Pestapora," kata Kiki Aulia Ucup, Selasa (2/9) malam.

Pengumuman tersebut membuat calon penonton tenang sekaligus penasaran. Sebab, Pestapora 2025 menjadi salah satu festival yang memberikan pengalaman menikmati konser dari pagi hari. Sekitar 238 musisi penampil pun antusias beraksi di belasan area panggung.

Hari Pertama Pestapora 2025: