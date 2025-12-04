Penuhi Cairan Tubuh dengan 4 Cara Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH memerlukan cairan agar bisa berfungsi dengan normal. Salah satu cara cepat memenuhi cairan tubuh ialah dengan minum air putih.

Namun, terkadang Anda merasa bosan minum air putih setiap hari.

Jangan khawatir. Ada banyak alternatif yang bisa Anda coba agar tubuh Anda tetap terhidrasi selain dengan minum air putih.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makan buah-buahan dengan kandungan air tinggi

Terdapat banyak sekali pilihan buah yang bisa Anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Anda bisa mengonsumsinya secara langsung, dipotong-potong, atau diolah dalam bentuk jus.

Baca Juga: 5 Cara Alami Atasi Sembelit dengan Cepat

2. Minum susu skim

Berdasarkan sebuah studi oleh McMaster University, Kanada, susu skim terbukti lebih efektif dibanding dengan air dalam mengembalikan cairan pada tubuh sehabis berolahraga atau terpapar cuaca panas.

Hal ini dikarenakan susu skim mengandung protein dan elektrolit yang membantu tubuh kembali terhidrasi.