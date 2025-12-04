Penuhi Cairan Tubuh dengan 4 Cara Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - TUBUH memerlukan cairan agar bisa berfungsi dengan normal. Salah satu cara cepat memenuhi cairan tubuh ialah dengan minum air putih.
Namun, terkadang Anda merasa bosan minum air putih setiap hari.
Jangan khawatir. Ada banyak alternatif yang bisa Anda coba agar tubuh Anda tetap terhidrasi selain dengan minum air putih.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makan buah-buahan dengan kandungan air tinggi
Terdapat banyak sekali pilihan buah yang bisa Anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Anda bisa mengonsumsinya secara langsung, dipotong-potong, atau diolah dalam bentuk jus.
2. Minum susu skim
Berdasarkan sebuah studi oleh McMaster University, Kanada, susu skim terbukti lebih efektif dibanding dengan air dalam mengembalikan cairan pada tubuh sehabis berolahraga atau terpapar cuaca panas.
Hal ini dikarenakan susu skim mengandung protein dan elektrolit yang membantu tubuh kembali terhidrasi.
Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi cairan tubuh dan salah satunya ialah dengan minum susu skim.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Air Kelapa, Ampuh Mencegah Serangan Jantung
- 3 Khasiat Minum Air Kelapa Saat Haid yang Bikin Kaget
- 3 Khasiat Minum Air Kelapa Campur Madu Setelah Bangun Tidurr
- 3 Minuman yang Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga
- 6 Khasiat Air Kelapa untuk Mengendalikan Kadar Gula Darah
- 6 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi