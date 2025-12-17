Penuhi Kebutuhan Gamers dan Kreator, Lenovo Rilis Legion Monitor Gen 10 Series

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo resmi meluncurkan Legion Monitor Gen 10 Series di Indonesia pada Rabu (17/12).

Perangkat ditawarkan dua varian utama, yaitu Legion Pro Monitor dan Legion Monitor.

Kedua perangkat itu dirancang untuk mendukung performa tinggi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya berkarya masing-masing dengan semangat “Reach Your Impossible”.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra mengatakan Lenovo Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamers yang menuntut performa tinggi, tetapi juga untuk mendukung kreator dan desainer yang membutuhkan presisi visual dalam setiap karya.

"Kami percaya bahwa layar bukan sekadar alat tampilan, melainkan jendela menuju pengalaman yang lebih imersif dan produktif. Dengan teknologi OLED UHD pada seri Pro, refresh rate yang tersedia dari 240Hz - 320Hz, serta akurasi warna yang konsisten, rangkaian monitor Lenovo Legion menjadi solusi bagi mereka yang ingin menembus batas baik dalam bermain maupun berkarya,” kata Melton dalam siaran persnya, Rabu.

Legion Pro Monitor ditujukan bagi gamers kompetitif, kreator profesional dan desainer yang menuntut performa tanpa kompromi dan membutuhkan presisi tingkat tinggi, baik saat kompetisi maupun ketika menghasilkan karya.

Sementara Legion Monitor hadir untuk pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa, kualitas visual dan fleksibilitas penggunaan sehari-hari.

Lenovo Legion Monitor Gen 10 Series hadir dengan pilihan panel IPS hingga OLED untuk seri Pro, yang mendukung refresh rate hingga 320Hz dan response time hingga 0,035ms MPRT, memastikan setiap gerakan musuh tampil tanpa jeda atau bayangan.